Mercato - PSG : Il annonce un phénomène à Paris !

En quête d’un nouveau défenseur central depuis le début du mercato, le PSG est sur le point de boucler le transfert de Willian Pacho. L’international équatorien débarque pour 40M€ dans la capitale française en provenance de l’Eintracht Francfort, et un ancien coach du club allemand annonce déjà une bonne pioche pour le PSG.

Le PSG a enfin trouvé son bonheur au poste de défenseur central pour cet été ! Après l’échec Leny Yoro (qui a finalement recalé le PSG et le Real Madrid pour signer avec Manchester United), un accord a finalement été trouvé lundi avec l’Eintracht Francfort pour une arrivée de Willian Pacho (22 ans), jeune défenseur central gaucher. L’opération devrait coûter aux alentours de 40M€ + 5M€ au PSG, qui espère donc avoir frapper un joli coup sur le marché des transferts avec l’international équatorien.

Magath s’enflamme pour Willian Pacho

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE, l’entraîneur allemand Felix Magath se livre sans détour sur les qualités de Willian Pacho : « La saison dernière, il a été l'un des meilleurs défenseurs de la Bundesliga. Pacho n'a mis que quelques matches pour s'adapter au style de jeu de notre Championnat, pourtant bien plus intense par rapport à ce qu'il avait connu auparavant et ce malgré la barrière de la langue et son manque d'expérience du plus haut niveau », confie l’ancien coach de l’Eintracht Francfort (1999-2001), qui annonce une très bonne pioche pour le PSG avec Pacho.

« Il a tout pour s’imposer au PSG »

« Au PSG, il va pouvoir confirmer son gros potentiel et franchir encore plusieurs étapes dans sa progression avec notamment la Ligue des champions. Il a tout pour s'y imposer et justifier l'investissement des Parisiens », poursuit Felix Magath au sujet de Willian Pacho. Voilà qui a de quoi rassurer les dirigeants et les supporters du PSG sur leur nouvelle recrue…