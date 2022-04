Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante du clan Haaland sur son avenir !

Publié le 19 avril 2022 à 10h15 par La rédaction

Alors qu’un accord semblait avoir été trouvé entre Erling Haaland et Manchester City, Jan Aage Fjortoft dément ces rumeurs, bien que les Citizens fassent partie des deux favoris.

Le dossier Erling Haaland fait couler beaucoup d’encre. Alors qu’une clause libératoire de 75M€ sera disponible afin de s’attirer les services de l’international norvégien cet été, plusieurs géants européens en ont fait l’une leurs cibles prioritaires. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester City s’intéressent de très près à sa situation, et bataillent pour obtenir sa signature. Alors que le Daily Mail révélait ce lundi soir l’existence d’un accord entre les Citizens et le prodige de 21 ans, cela serait totalement faux, selon Jan Aage Fjortoft.

Erling Haaland n’aurait aucun accord