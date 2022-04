Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités du Barça sur ces deux dossiers brûlants !

Publié le 19 avril 2022 à 8h30 par D.M.

Directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany s'est prononcé sur les dossiers Sergi Roberto et Gavi, qui tardent à se décanter.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta est engagé sur plusieurs fronts. Le dirigeant catalan a commencé à réfléchir à son recrutement et s'est, aussi, lancé sur la prolongation de plusieurs jeunes joueurs, censés représenter l'avenir de la formation. Le responsable blaugrana a déjà sécurisé l'avenir de Pedri et d'Ansu Fati, et tente désormais de parvenir à un accord avec Gavi, mais aussi avec Sergi Roberto, un peu plus âgé.

« Il y a des problèmes économiques »