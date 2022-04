Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour l’avenir de Kylian Mbappé…

Publié le 6 avril 2022 à 21h45 par La rédaction

Toujours étincelant avec le PSG, Kylian Mbappé n’aurait pas encore pris de décision concernant son avenir. L’international français continuerait de discuter avec le club de la capitale mais aussi avec le Real Madrid.

L’avenir de Kylian Mbappé devient de plus en plus pressant. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’attaquant du PSG a un accord moral avec le Real Madrid, même s’il continue d’écouter attentivement la proposition du club de la capitale. De son côté, Kylian Mbappé continue de laisser planer le doute. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres », expliquait le champion du monde 2018 dimanche dernier au micro de Prime Video Sport .

Kylian Mbappé n’a pas pris sa décision