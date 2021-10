Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 11 octobre 2021 à 7h45 par La rédaction

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité. Et le Borussia Dortmund, de son côté, serait en train de préparer le départ du Norvégien.

Le PSG a certainement pris un gros risque en décidant de garder Kylian Mbappé cet été. L’international tricolore est en fin de contrat en juin prochain et le Real Madrid en a fait sa grande priorité du mercato. Leonardo aurait toujours un espoir de voir l’attaquant de 22 ans prolonger son bail avec le club de la capitale. Mais le directeur sportif parisien ne veut pas être pris au dépourvu non plus. De ce fait, le Brésilien aurait placé plusieurs noms sur sa liste. Et celui d’Erling Haaland y est inscrit en tant que priorité absolue, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Depuis de nombreux mois, le Norvégien affole le marché des transferts tant ses performances avec le Borussia Dortmund sont impressionnantes. Le club allemand commencerait d’ailleurs à prendre conscience que conserver le joueur de 21 ans pourrait s’avérer être de plus en plus compliqué. Par conséquent, le BVB serait en train d’anticiper le départ d’Erling Haaland.

Dortmund a déjà prévu la succession d'Haaland