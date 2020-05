Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler devrait poser problème à Leonardo…

Publié le 16 mai 2020 à 18h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo compterait intégrer Julian Draxler dans l’opération Mauro Icardi. Néanmoins, la détermination de l’Allemand de passer l’été à Paris risque de compromettre les plans de Leonardo.

Alors que le flou régnait autour de l’avenir de Mauro Icardi ces derniers mois, ayant affiché un coup de moins bien lors de la deuxième partie de saison, l’international argentin se sentirait bien à Paris et voudrait prolonger son expérience au PSG. Prêté par l’Inter avec une option d’achat non obligatoire fixée à 70M€, Icardi serait désiré par Leonardo. Le directeur sportif du PSG ne prévoirait pas de débourser une telle somme au vu des circonstances actuelles et de la crise financière engendrée par le Covid-19. Ainsi, un échange serait susceptible de prendre forme afin de faire baisser l’indemnité du transfert. Cependant, Leonardo pourrait bien se retrouver à court d’options.

Draxler refuserait de faire partie de l’opération Icardi