Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat offert à Draxler ?

Publié le 18 juillet 2020 à 12h15 par A.D.

Alors qu'il ne fait plus l'unanimité au PSG, Julian Draxler pourrait s'engager en faveur du Hertha Berlin. Le milieu offensif allemand pourrait se laisser convaincre par les 5M€ annuels que lui aurait proposé le club allemand.

Julian Draxler vit-il ses dernières semaines avec le PSG ? Considéré comme un remplaçant par Thomas Tuchel, l'international allemand pourrait être poussé vers la sortie cet été. D'autant qu'il sera en fin de contrat en juin 2021 et qu'une prolongation ne serait pas à l'étude. Selon les informations de Paris Fans , Julian Draxler se rapprocherait dangereusement du Hertha Berlin. En effet, le milieu offensif de 26 ans pourrait être vendu pour une somme proche de 20M€, plus 15M€ de bonus en fonction de son temps de jeu. Et pour faciliter ce transfert, Leonardo serait prêt à accepter un paiement échelonné sur trois ou quatre saisons. De son côté, Julian Draxler se laisserait de plus en plus tenter par cette nouvelle opportunité.

Un contrat de 5M€ qui pourrait faire flancher Julian Draxler ?