Mercato - PSG : Donnarumma, le coup de tonnerre ?

Arrivé au PSG dès le début du mercato estival, le gardien russe Matvey Safonov n’a pas caché ses intentions : il est là pour challenger Gianluigi Donnarumma. Une idée partagée en interne par Luis Enrique qui souhaiterait que son nouveau portier concurrence l'Italien. L'ancien joueur du Milan AC, qui pensait avoir fait le plus dur en remportant sa bataille avec Keylor Navas, pourrait se retrouver menacé et contraint de revoir ses plans de carrière.

À la suite des départs de Keylor Navas, Sergio Rico, et Alexandre Letellier, dont les contrats ont pris fin à l'issue de la saison dernière, le PSG devait impérativement renforcer son effectif au poste de gardien. L'objectif : instaurer une nouvelle dynamique concurrentielle pour Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. C'est ainsi que Matvey Safonov, l'international russe âgé de 25 ans, a été recruté cet été en provenance de Krasnodar pour un montant de 20M€. Et au vu de la somme déboursée, le PSG ne veut pas en faire un simple numéro deux mais bien un numéro un bis capable de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Une réelle surprise alors que la priorité estivale n'était pas de remettre en cause la hiérarchie au poste de gardien où l'Italien avait répondu présent la saison dernière, en atteste sa place dans le onze de l'année en Ligue 1.

«Je ne peux pas être remplaçant»

D'ailleurs, Matvey Safonov ne cache pas ses ambitions. « Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même si on m'avait dit que j'étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. Si on me met en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un... Je vais me battre avec lui en permanence (…) J'ai toujours été numéro un jusqu'à présent. Je ne peux pas être remplaçant », a-t-il confié dans un entretien accordé à Nobel. Une ambition sans doute motivée par le discours de Luis Enrique qui, selon L'Equipe, aurait indiqué en début de saison qu'il n'y aurait aucune hiérarchie de fixée.

Un transfert pour Donnarumma ?

Le coach du PSG a même publiquement confirmé la rumeur. « Je ne dis jamais à personne qu'il serait numéro 1, 2 ou 3. Je veux voir mes joueurs en compétition, à l'entraînement et il faut qu'ils soient prêts quand je les appelle. Je veux que tous mes joueurs soient prêts quand je fais appel à eux », a-t-il lâché en conférence de presse. Le statut de Gianluigi Donnarumma pourrait donc être remis en cause. Si Safonov venait à donner satisfaction, le portier italien songera certainement à plier bagages car un joueur comme lui ne peut pas rester sur le banc. Cet été, Manchester City avait été cité parmi les clubs potentiellement intéressés par sa venue.