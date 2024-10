Mercato - PSG : Départ forcé pour une star du vestiaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de titulaire indiscutable avec le PSG, Ousmane Dembélé a été laissé de côté par Luis Enrique pour le déplacement à Arsenal en Ligue des Champions mardi soir. Daniel Riolo s’est confié sans détour sur le malaise entre les deux hommes, expliquant même qu’un départ de Dembélé n’était pas à exclure dans les mois à venir au PSG.

« Si quelqu’un ne respecte pas les obligations envers l’équipe, il n’est pas prêt (…) Je l’ai mis à l’écart et je veux le meilleur pour l’équipe. Je suis 100 % engagé dans mes décisions. Je suis sûr de mes décisions mais elles ne sont pas irréversibles », a confié Luis Enrique lundi en conférence de presse pour justifier la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé, qui a donc raté le choc entre Arsenal et le PSG mardi soir. Mais faut-il s’inquiéter à long terme pour l’avenir de l’attaquant français au PSG ?

« S’il y avait moyen de le faire partir... »

Sur les ondes de RMC Sport, dans l’After Foot, Daniel Riolo s’est lâché sur ce malaise Dembélé au PSG : « L’année dernière, les plus fidèles auditeurs de l’After se souviendront que j’avais dit que Luis Enrique n’était pas fan de Dembélé, et s’il y avait un moyen de le faire partir… mais c’est difficile. Faut-il encore que ce soit possible », indique l’éditorialiste.

« Ça laissera des traces »

« Luis Enrique veut un effectif avec ses pions avec lui. Pour lui, les joueurs sont des pions. Il n’y a pas d’humains face à lui, ce sont des pions. Donc il va s’embrouiller avec Dembélé. Ça durera, parce que ça laissera des traces. C’est une preuve de plus de sa vision communiste du football. Il n’y a pas une tête qui doit dépasser, c’est le collectif, l’individu ne doit jamais sortir du cadre », poursuit Riolo, qui laisse donc entendre que Luis Enrique pourrait, à terme, forcer le départ de Dembélé au PSG.