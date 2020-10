Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement proche pour ce coup à 0€ voulu par Tuchel ? La réponse !

Publié le 1 octobre 2020 à 23h15 par A.C.

Thomas Tuchel souhaiterait attirer l’un de ses compatriotes au Paris Saint-Germain.

Le milieu est l’un des chantiers du Paris Saint-Germain. Ces derniers mois, nous vous avons parlé sur le10sport.com de nombreuses pistes activées par Leonardo, notamment celle menant à Sergej Milinkovic-Savic ou plus récemment à Tiémoué Bakayoko. Un renfort tarde toutefois à arriver... et c’est Thomas Tuchel qui pourrait régler le problème ! La presse italienne assure en effet que le coach du PSG ferait tout son possible pour recruter Sami Khedira, en fin de contrat avec la Juventus.

La Juve commencerait à s’inquiéter pour Khedira