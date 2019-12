Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga recruté par Leonardo l'été prochain? La réponse !

Publié le 17 décembre 2019 à 16h15 par La rédaction

Alors que le PSG et le Real Madrid serait intéressé par un possible transfert d’Eduardo Camavinga, le Stade rennais n’aurait pas l’intention de libérer sa pépite. A moins qu’une offre mirobolante lui parvienne sur la table.

Agé seulement de 17 ans, Eduardo Camavinga connait une progression fulgurante cette saison. Après quelques apparitions sous le maillot du Stade rennais en fin de saison dernière, le jeune milieu de terrain s’affirme réellement cette année au poste de milieu de terrain. Auteur de prestations convaincantes qui lui ont valu une convocation en équipe de France espoirs, Eduardo Camavinga serait courtisé par les plus grands clubs européens. Le FC Barcelone, mais aussi le PSG et le Real Madrid suivraient de près la situation. Le club merengue pourrait même formuler une offre très prochainement et ainsi forcer son destin sur ce dossier.

Rennes ne voudrait pas se séparer de Camavinga