Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste de Zidane aurait tranché pour son avenir !

Publié le 17 décembre 2019 à 14h00 par La rédaction

Boubakary Soumaré, courtisé par de nombreux clubs dont le Real Madrid, ne resterait pas insensible aux appels venus de la Premier League.

Le LOSC pourrait devenir bientôt trop petit pour Boubakary Soumaré. Le milieu de terrain brille sous les ordres de Christophe Galtier et ses performances ne laisseraient pas insensibles de nombreux cadors européens. Selon les informations exclusives du 10 Sport, le joueur figure sur les tablettes du Napoli, de l’Inter, de Manchester United, de Tottenham, mais serait également suivi par le Real Madrid. Toujours selon nos informations, le LOSC envisage de transférer Boubakary Soumaré en hiver pour un transfert fixé à 40M€. Et face à cette multitude de clubs intéressés, le Lillois afficherait une préférence.

L’Angleterre privilégié par Soumaré