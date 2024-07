Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 130M€ !

La rédaction

Alors que le mercato du PSG avait débuté sur les chapeaux de roues, le recrutement de Matvey Safonov ayant été officialisé quatre jours après l’ouverture du marché des transferts, les dirigeants franciliens restent depuis en retrait. Alors que la piste Khvicha Kvaratskhelia paraît s’être considérablement refroidie, celle menant à Victor Osmhen pourrait également avoir pris du plomb dans l’aile.

Le départ de Kylian Mbappé a rendu le recrutement d’un attaquant de gros calibre presque indispensable au PSG cet été. Alors que les pensionnaires du Parc des Princes voulaient avancer dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia, Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, a publiquement affirmé qu’il ne souhaitait pas voir son joueur partir. Si Victor Osimhen était lui aussi annoncé sur les tablettes parisiennes, son transfert semble lui aussi complexe alors que les Napolitain veulent mettre la main sur un chèque de 130M€.

Naples n'exclut pas de conserver Osimhen

D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, qui s’est exprimé dans Calciomercato l’originale, Naples semble prêt à convaincre Victor Osimhen de rester en Italie, alors que les pistes ne sont pas nombreuses compte tenu du coût d'une telle opération : « Le club de De Laurentiis n'exclut pas a priori la possibilité qu'Osimhen reste. Le Nigérian s'entraîne très bien, il est arrivé à Dimaro aujourd'hui très concentré et a tout donné à l'entraînement. Ce sera à Conte et à l'équipe de faire comprendre à Osimhen que rester une année de plus pourrait être la meilleure chose pour tout le monde. »

Naples a un plan de secours

Si un départ de Victor Osimhen n’est pas encore exclu à 100 %, Gianluca Di Marzio explique que le Napoli a déjà trouvé le remplaçant du Nigérian si celui-ci venait à quitter l’Italie. Et c’est le nom de Romelu Lukaku qui aurait été coché. Faut-il encore pour cela que l'ancien du LOSC trouve preneur, lui qui est également pisté en Arabie saoudite.