Mercato - PSG : Coup de poker imminent ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain aurait trouvé un nouveau prodige pour renforcer son équipe. Il s’agirait de Jorrel Hato, défenseur central de seulement 17 ans qui s’est fait une place à l’Ajax Amsterdam cette saison, grattant même une première sélection avec les Pays-Bas. Mais les Parisiens ne semblent pas être les seul sur ses traces...

Dès l’été dernier avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG a annoncé vouloir miser sur les jeunes talents européens. Warren Zaïre-Emery est l’exemple parfait de ce nouveau projet parisien. Et la recette ne devrait pas changer, avec le possible départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Hato, le nouveau prodige qui fait saliver le PSG

C’est le cas de Jorrel Hato, qui aurait tapé dans l’œil du PSG selon les informations de TMW . Agé de seulement 17 ans, le défenseur central est déjà devenu une valeur sûre à l’Ajax Amsterdam et ses prestations commencent à faire parler aux quatre coins de l’Europe.

Le Real Madrid déjà sur le coup

Justement, son talent ne semble pas avoir seulement attiré l’attention du PSG, puisque d’autres grands clubs européens seraient sur les traces. Le portail italien nous apprend en effet que Hato serait suivi par le Real Madrid, Arsenal, mais également l’Inter.