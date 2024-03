PSG : Luis Enrique lance un ultime défi à Mbappé

Pierrick Levallet

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Il y a quelques jours, l'international français aurait annoncé aux dirigeants parisiens qu'il ne souhaitait pas prolonger. De ce fait, Luis Enrique commencerait à préparer la vie sans la star de 25 ans dans la capitale. Toutefois, l'entraîneur espagnol en aurait profité pour lancer un dernier défi à l'international français.

Après sept ans de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. Disposant de trois offres sur la table, comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le natif de Bondy aurait fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Kylian Mbappé estime qu’il est temps pour lui de démarrer un nouveau chapitre de sa carrière.

Luis Enrique prépare la vie sans Mbappé...

Luis Enrique, de son côté, préparerait la vie sans le champion du monde 2018. Ce serait pour cette raison que l’entraîneur du PSG aurait fait commencer Kylian Mbappé sur le banc contre le FC Nantes, avant de le remplacer contre Rennes puis face à Monaco ce dimanche (0-0). D’ailleurs, le coach de 53 ans aurait lancé un ultime challenge au capitaine de l’équipe de France.

... et lui lance un dernier défi au PSG ?