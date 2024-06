Mercato - PSG : Coup de maître à 70M€ pour Xavi Simons ?

Pierrick Levallet

Après Kylian Mbappé, un autre feuilleton anime le mercato du PSG cet été. Le club de la capitale doit régler le cas Xavi Simons, qui ne souhaite pas revenir chez les Rouge-et-Bleu malgré la volonté de Luis Enrique de le récupérer. Le Bayern Munich convoiterait le Néerlandais. Et le pensionnaire de Bundesliga estime avoir trouvé la solution pour recruter le crack de 21 ans.

Après le feuilleton Kylian Mbappé, le PSG fait face à un autre dossier chaud sur le mercato. Le club de la capitale doit gérer le cas de Xavi Simons. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Luis Enrique et Luis Campos voulaient que l’international néerlandais, prêté au RB Leipzig cette saison, revienne pour remplacer Kylian Mbappé. Seulement, le milieu offensif polyvalent n’est pas certain de vouloir revenir au PSG.

Le PSG ne veut pas vendre Xavi Simons

En effet, Xavi Simons souhaite avoir un rôle clé dans son club la saison prochaine. Le joueur de 21 ans ne veut pas entraver sa progression et veut donc avoir un temps de jeu considérable. Or, Xavi Simons n’est pas certain que le PSG remplira ces conditions. D’autres clubs se tiendraient à l’affût. Des équipes de Premier League, le FC Barcelone, mais aussi le Bayern Munich pousseraient pour Xavi Simons. Le pensionnaire de Bundesliga estime d’ailleurs connaître la solution pour faire plier le PSG, qui refuse de vendre sa pépite pour l’instant.

Le Bayern Munich a trouvé la solution ?