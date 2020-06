Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Contexte relancé pour l’échange Neymar-Griezmann

Publié le 17 juin 2020 à 21h15 par La rédaction

A la faveur des dernières évolutions, l’option d’un échange Neymar-Griezmann (+ argent) a clairement repris de la consistance…

Interrogé à l’occasion de l’émission Super Moscato Show , émission diffusée sur les ondes de RMC , Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol, a livré un constat très clair au sujet de la situation d’Antoine Griezmann à Barcelone et de son avenir. Selon Hermel, son aventure blaugrana serait d’ores et déjà terminée, et le champion du monde tricolore devrait songer au PSG : « Même le président est à genoux devant Messi, c’est le meilleur joueur de l’histoire du Barça, c’est normal. Quand tu arrives, de toute façon c’est Messi qui décide, il prolonge son contrat quand il veut. Il pourrait partir quand il veut. Il n’y a pas de connexion entre les deux hommes, c’est tout (ndlr Messi et Griezmann). C’est mort pour Griezmann au Barça, il a tout intérêt à essayer de rentrer dans un deal avec Neymar et d’aller au PSG ».

Les planètes s’alignent…