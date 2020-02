Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment le Barça aurait pu chambouler la succession de Cavani !

Publié le 5 février 2020 à 10h15 par B.C.

Alors que le PSG pouvait perdre Edinson Cavani cet hiver, Leonardo supervisait plusieurs attaquants pour remplacer l’Uruguayen. Des pistes également activées par le FC Barcelone comme l’a révélé Eric Abidal.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Edinson Cavani souhaitait quitter le PSG dès le mois de janvier pour s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid. Finalement, le Matador n’a pas plié bagage, mais l’incertitude régnant autour de son avenir a obligé Leonardo à activer quelques pistes pour renforcer le secteur offensif. Selon nos informations, Pierre-Emerick Aubameyang a notamment la cote au sein du PSG, au même titre que Fernando Llorente d’après la presse étrangère. Deux joueurs également sur les tablettes du FC Barcelone comme l’a expliqué Eric Abidal, secrétaire technique du club culé, dans des propos accordés à Sport .

Le Barça s’intéressait aussi à Aubameyang et Llorente !