Mercato - PSG : Cette star vend la mèche pour son transfert

Alexis Brunet

Marcus Rashford n’a jamais autant été proche d’un départ de Manchester United. L’attaquant a récemment déclaré qu’il était possible qu’il quitte les Red Devils cet hiver, mais ce n’est pas tout. Sur Instagram, le joueur de 27 ans a tenu à faire une annonce sur son avenir et cela pourrait bien être un nouveau signe d’un départ imminent.

Les supporters parisiens savent à quoi s’attendre cet hiver. Le PSG ne fera pas de folies lors du mercato hivernal, mais il y a toutefois certains besoins. Le club de la capitale voudrait notamment accueillir un nouvel attaquant, surtout en cas de départ de Randal Kolo Muani.

Une star sur le départ ? Le PSG est prêt à frapper fort ce mercato ! 🔥

➡️ https://t.co/6jMwAUthct pic.twitter.com/zB0RKoS2Vr — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

Rashford s’exprime sur Instagram

Le PSG a donc commencé à s’activer et l’un des noms qui revient avec insistance dans le viseur du club de la capitale est celui de Marcus Rashford. L’Anglais est sur le départ de Manchester United, mais il a tenu à prendre la parole sur Instagram, pour évoquer son avenir. Le Mancunien a démenti une information de The Sun qui disait que le joueur de 27 ans s’était rapproché d’une agence de management pour favoriser son départ. « Il y a eu beaucoup de fausses informations qui sont sorties ces derniers jours, mais là ça en devient ridicule : je n’ai pas été en contact avec une agence et je n’ai pas l’intention de l’être. »

Rashford veut toujours quitter Manchester United

On pourrait croire alors que Marcus Rashford souhaiterait finalement rester à Manchester United, mais cela ne serait pas le cas. En effet, d’après L’Équipe, cela serait une façon d’affirmer que son représentant de toujours, son frère Dwaine Maynard, serait bien le seul habilité à lui trouver une porte de sortie. Reste à voir si cela sera au PSG, car en plus du champion de France, certaines formations d’Arabie saoudite seraient intéressées par les services de l’Anglais. Une information non négligeable quand l’on sait que ce dernier touche un gros salaire chez les Red Devils et que les dirigeants de Manchester United attendent tout de même un gros chèque pour le laisser partir.