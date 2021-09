Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision de taille sur Mauricio Pochettino !

Publié le 20 septembre 2021 à 22h45 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino est arrivé en janvier dernier au PSG, ses qualités dans le management seraient louées au sein du club de la capitale.

Après avoir limogé Thomas Tuchel juste avant Noël, le PSG a choisi de miser sur Mauricio Pochettino pour le remplacer. Et le moins que l’on puisse dire est que l’Argentin est arrivé au bon moment vu le recrutement colossal réalisé par le club parisien cet été. L’ancien entraîneur de Tottenham, pourtant sur le départ en juin dernier, dispose maintenant d’un magnifique effectif. Et si certains observateurs notent qu’on ne perçoit pas encore suffisamment sa patte dans le jeu parisien, Mauricio Pochettino serait clairement validé en coulisses.

Les qualités humaines de Mauricio Pochettino sont louées depuis sa venue