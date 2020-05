Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Thiago Silva en rajoute une couche sur son avenir

Publié le 13 mai 2020 à 20h30 par Dan Marciano

L’avenir de Thiago Silva au PSG demeure incertain. Le défenseur n’a toujours pas prolongé son contrat qui se termine en juin prochain et ce, malgré une offre d’un an supplémentaire sur la table. Son agent Paulo Tonietto a une nouvelle fois pris la parole pour faire un point sur la situation du défenseur et évoqué la piste Milan AC.

Arrivé en juillet 2012 à Paris, Thiago Silva symbolise ce PSG rentré dans une nouvelle ère suite à la prise de contrôle de QSI en 2011. Avec Marco Verratti, il est l'un des joueurs les plus anciens de l’effectif parisien. Celui avec le plus de vécu, celui qui a vécu les déceptions en Ligue des champions, mais aussi les joies et les nombreux trophées obtenus dans l’Hexagone. Agé aujourd’hui de 35 ans, celui que l’on surnomme O Monstro est plus proche de la fin que du début de sa carrière et son avenir au PSG demeure des plus incertains puisque son contrat arrive à échéance en juin prochain. Alors que son départ en fin de saison aurait été quasiment acté en interne et que la piste Kalidou Koulibaly avait notamment été enclenchée afin de préparer sa succession, la crise sanitaire et les lourdes pertes financières ont poussé le PSG a changé son fusil d’épaule. Comme annoncé par le10Sport.com le 15 avril dernier, Leonardo a proposé au joueur une prolongation de contrat d’une année supplémentaire. Une proposition qui devrait faire réfléchir Thiago Silva qui n’a jamais caché son amour pour le club parisien et pour la capitale en général.

Paris et Thiago Silva, une histoire qui dure

Après un passage réussi au Milan AC, Thiago Silva posait ses valises à Paris en 2012. Le début d’une longue histoire d’amour comme l’avait confié le défenseur en 2019 dans un entretien à France Football : « L'idée est de rester au PSG et continuer à faire grandir le club. Les huit ans que je viens de passer peuvent peser dans la balance. Je pense avoir participé au développement du club (…) Aujourd'hui, après huit ans ici, avec le passeport en poche, je me sens français. J'en suis fier. Paris, ce n'est pas une parenthèse. C'est une partie de ma vie (...) Paris est dans mon histoire. Personne ne pourra me l'enlever. Je me sens français, au-delà du passeport » avait déclaré le joueur pour qui ce passage en France ne s’arrête pas au football. Confiné au Brésil avec sa famille, la femme de Thiago Silva a également mis en évidence l’attachement de son mari à la ville lumière au moment d’évoquer son avenir au PSG: « Si Thiago Silva restera au PSG la saison prochaine ? Pour le moment, on n'en sait rien. Tout est arrêté à cause du Covid-19. On ne sait même pas quand nous allons rentrer à Paris. Nous sommes dans l'ombre, comme tout le monde. (...) Si je l’imagine ne pas reprendre l’entrainement avec Paris ? Non, je n'imagine pas ça ! Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France… Que l'aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu'on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris » avait déclaré le 10 mai dernier Isabelle Silva dans les colonnes du Parisien . Tout est donc réuni pour que Thiago Silva porte de nouveau le maillot parisien la saison prochaine. Pourtant, les rumeurs sur un retour au Milan AC sont apparues notamment suite aux déclarations de son agent Paulo Tonietto.

L’ombre du Milan AC