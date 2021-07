Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur cette opération XXL de Leonardo !

Publié le 18 juillet 2021 à 20h45 par T.M.

Depuis plusieurs jours, en Italie, il est question d’une possible échange entre Joaquin Correa et Pablo Sarabia. Un scénario auquel on ne devrait toutefois pas assister.

Alors que Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma sont déjà venus renforcer le PSG cet été, d’autres recrues sont attendues. Leonardo travaillerait en tout cas pour. Et c’est en attaque que le directeur sportif parisien concentrerait actuellement ses efforts, ayant notamment un dossier en priorité : Joaquin Correa. Actuellement à la Lazio, l’attaquant argentin plairait énormément à Leonardo, qui chercherait à tout prix à trouver un accord avec le club romain. Pour cela, il serait prêt à signer un chèque de 18M€ tout en incluant Pablo Sarabia dans la transaction.

Une opération à oublier ?