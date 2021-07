Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pourrait boucler un départ inattendu à 30M€ !

Publié le 18 juillet 2021 à 20h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le Bayern s'est attaché les services de Bouna Sarr. Pas satisfait par l'ancien de l'OM, le club bavarois rechercherait un tout nouvel arrière droit. Dans cette optique, le Bayern aimerait profiter des soucis financiers du Barça pour lui chiper Sergino Dest, Sergi Roberto ou Emerson Royal.

En quête sérieuse d'un nouvel arrière droit, le Bayern est allé arracher Bouna Sarr à l'OM dans les ultimes instants du dernier mercato estival. Grâce à une offre à hauteur de 8M€, l'écurie bavaroise a fait plier Pablo Longoria et la direction marseillaise. Mais après une saison au Bayern, Bouna Sarr ne ferait pas l'unanimité en interne. En effet, le club emmené par Julian Nagelsmann serait à la recherche d'un tout nouveau défenseur droit pour la saison prochaine. D'après les indiscrétions de RAC 1, rapportés par Sport.es ce dimanche soir, le Bayern saurait déjà où le trouver. En effet, le club munichois voudrait aller piocher au FC Barcelone pour renforcer le couloir droit de sa défense. Conscients des grosses difficultés du Barça sur le plan financier, les Allemands seraient bien décidés à en profiter lors de ce mercato estival. Dans cette optique, le Bayern souhaiterait s'attacher les services de Sergino Dest, arrivé lors de la dernière fenêtre de transferts estivale à Barcelone.

Le Bayern veut recruter Sergino Dest, mais...

Toujours selon RAC1 , le Bayern aurait déjà contacté le Barça en ce sens. Toutefois, Sergino Dest, lui-même, pourrait faire capoter l'opération. En effet, le défenseur des Etats-Unis aurait été approché par le Bayern, mais également par Arsenal et la Juventus. Cependant, il n'aurait nullement l'intention de quitter le FC Barcelone cet été, et il l'aurait clairement fait savoir. De son côté, Joan Laporta ne devrait pas voir les choses de la même manière. Comme l'a rappelé le média ibérique, le président du Barça veut à tout prix prolonger Lionel Messi. Et pour se donner les moyens de ses ambitions, il doit absolument alléger sa masse salariale. D'autant que la Liga lui impose un plafond salarial et que la crise liée au coronavirus n'a pas épargné ses caisses. Et cela passera par le sacrifice de plusieurs joueurs cet été. S'il refusait de laisser filer Sergino Dest, Joan Laporta pourrait malgré tout trouver un terrain d'entente avec le Bayern, puisque le club bavarois s'intéresserait également à Sergi Roberto et Emerson Royal. Mais alors qu'il préférerait recruter Sergino Dest, Julian Nagelsmann serait contraint de payer le prix fort pour lui cet été, et ce, si le Barça ouvrait la porte à son transfert.

Un transfert à 30M€ pour Sergino Dest ?

Recruté pour une somme proche de 21M€ par le FC Barcelone l'été dernier, Sergino Dest aurait vu sa valeur marchande gonfler cette saison. Après une saison plutôt aboutie au Barça, la pépite de 20 ans vaudrait désormais 30M€ environ. Reste à savoir si le Bayern est prêt à débourser une telle somme pour Sergino Dest.