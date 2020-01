Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme indice sur l’avenir de Thiago Silva…

Publié le 19 janvier 2020 à 5h15 par A.M.

Alors que le contrat de Thiago Silva prend fin en juin prochain, Leonardo semble déjà s'activer pour la succession du Brésilien. Et la priorité du PSG se nommerait Kalidou Koulibaly.

Dans les prochaines semaines, Leonardo aura un dossier à gérer en priorité : les fins de contrat. En effet, ils sont nombreux dans ce cas. Edinson Cavani et Layvin Kurzawa semblent clairement se diriger vers un départ respectivement à l'Atlético de Madrid et à Arsenal. En ce qui concerne Thomas Meunier et Eric Maxim Choupo Moting, la tendance est également à un départ, mais aucun club ne se dégage pour le moment. Enfin le cas le plus épineux est celui de Thiago Silva.

Koulibaly pour oublier Thiago Silva ?