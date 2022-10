Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme indice sur l’avenir de QSI à Paris

Publié le 12 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Alors que plusieurs rumeurs circulent concernant l'avenir de QSI au PSG, notamment après la Coupe du monde, le rachat de 21,67% des parts du SC Braga par le fonds d'investissement qatari laisse penser que le Qatar n'est pas sur le point de lâcher le PSG. Bien au contraire.

Arrivé en 2011 au PSG par le biais de son fonds d'investissement QSI, le Qatar a décidé d'investir dans le sport, et en particulier le football, afin d'améliorer son image et prouver ses compétences en vue de l'organisation de la Coupe du monde 2022 qui se déroulera en fin d'année. Mais qu'en sera-t-il après le Mondial ? Plusieurs rumeurs insistent sur le fait que le Qatar pourrait se désengager progressivement du PSG dans le mois à venir. Néanmoins, QSI, qui vient de racheter 21,67% des parts du SC Braga, ne donne pas l'impression d'être sur le départ.

Mercato - PSG : QSI se lance dans un grand projet, Al-Khelaïfi lâche ses vérités https://t.co/NHNYDdc43U pic.twitter.com/RyWfvMd8za — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

«Après la Coupe du Monde, QSI deviendra beaucoup plus important»

En effet, alors que QSI est devenu actionnaire minoritaire du SC Braga, une source du fonds d'investissement affiche les ambitions du Qatar dans le sport. « Nous recherchons dans tous les sports des investissements financiers intelligents. Le padel est un bon exemple de start-up partie de rien et qui sera une entreprise à succès, les six premiers le démontrent déjà. Braga est un exemple différent, ce n'est pas une start-up mais un club vraiment développé, qui a le potentiel pour passer au niveau supérieur. QSI regarde d'autres clubs, mais uniquement pour un investissement minoritaire, et d'autres sports. Après la Coupe du Monde, QSI deviendra beaucoup plus important », explique cette source dans les colonnes de L'EQUIPE .

Une vision sur le long terme ?

Par conséquent, le Qatar semble très loin d'un désengagement du PSG. Bien au contraire, l'arrivée dans le capital du SC Braga démontre la volonté du Qatar d'étendre encore un peu plus son influence dans le monde du football. Une excellente nouvelle pour le club de la capitale qui pourrait ainsi devenir la tête de gondole d'un projet encore plus important à l'image de ceux initiés par le City Group ou Red Bull.