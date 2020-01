Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme aveu d’Idrissa Gueye sur son arrivée !

Publié le 26 janvier 2020 à 20h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Idrissa Gueye a quitté les Toffees d’Everton pour rejoindre le PSG. Le milieu de terrain sénégalais a expliqué que son transfert avait «changé sa vie».

Idrissa Gueye n’est plus le même homme depuis son transfert au PSG. Étincelant sous les couleurs d’Everton, l’international sénégalais a été recruté par Leonardo lors du dernier mercato estival. Titulaire incontestable dans le club de la capitale, Idrissa Gueye fait aujourd’hui le plus grand bonheur de Thomas Tuchel. Lors d’un entretien accordé au Canal Football Club , Idrissa Gueye est revenu sur son transfert au PSG. Comme il l’a lui-même confié, son arrivée chez les rouge et bleu a «changé sa vie» .

«Ça a changé ma vie»