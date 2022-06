Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces joueurs qui compliquent la mission d’Antero Henrique

Publié le 16 juin 2022 à 23h30 par Axel Cornic

Rappelé par les propriétaires du Paris Saint-Germain afin de s’occuper des ventes en ce mercato estival, Antero Henrique aura fort à faire. La liste des candidats est en effet très longue et ils ne sont pas nombreux à vouloir quitter le club de la capitale, même s’il n’ont que très peu joué au cours de cette saison.

L’été s’annonce très chaud pour le Paris Saint-Germain, avec de nombreux dossiers à régler. Celui de la succession de Mauricio Pochettino est le plus important, mais peut-être pas le plus compliqué ! Car pour commencer un nouveau projet, il faut d’abord faire table rase du passé et donc éliminer les joueurs qui n’ont plus leur place. C’est clairement une priorité pour le PSG, puisque les propriétaires qataris ont décidé de rappeler Antero Henrique pour qu’il s’occupe exclusivement de trouver un nouveau club aux différents indésirables... et ils sont nombreux ! Il faut en effet avouer que ces dernières années le PSG a souvent recruté des joueurs grassement payés qui se sont finalement révélés être incapables de s’imposer en équipe première. Cela a été le cas avec Leonardo, mais également avec Henrique, qui pourrait donc rattraper quelques-unes de ces erreurs.

Peu de joueurs souhaiteraient vraiment quitter le PSG

Il ne suffit pas de vouloir vendre les joueurs pour y arriver. Depuis l’arrivée du projet QSI, le Paris Saint-Germain a souvent été très mauvais dans ce secteur, devant parfois faire d’énormes sacrifices pour arriver à ses fins. La donne ne devrait pas changer cet été. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les joueurs du PSG ont des salaires et des attentes tellement élevées qu’elles auraient pour le moment refroidi tout club potentiellement intéressé. Ces mêmes joueurs ne semblent d’ailleurs pas vraiment pressés de quitter le club de la capitale, alors même que certains n’ont quasiment pas joué cette saison.

La liste des dissidents est longue