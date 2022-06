Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable retour de Rabiot prend forme

Publié le 16 juin 2022 à 21h30 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu’il ne lui reste qu’une année de contrat à la Juventus Turin, Adrien Rabiot ne sera pas retenu par son club si une offre convaincante se présente. Parmi les possibles destinations évoquées pour l’international français se trouve le Paris Saint Germain, où il pourrait bien effectuer un retour fracassant.

C’est un marché des transferts extrêmement important qui se profile pour le Paris Saint-Germain. La direction sportive du club a connu du changement récemment, avec le départ en catimini de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif. Ce dernier s’est déjà mis au travail sur un dossier prioritaire du mercato estival parisien : le milieu de terrain. Après avoir échoué à reculer Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid, ainsi que Paul Pogba, dont l’annonce du transfert à la Juventus ne devrait plus tarder, le club de la capitale s’est justement penché sur un pensionnaire de la Vieille Dame , bien connu dans les rangs tricolores : Adrien Rabiot.

Des contacts entre Rabiot et le PSG ?

Il y a encore du chemin à faire avant d’arriver à la signature, mais Véronique Rabiot, la mère et agent d’Adrien, a repris contact avec le Paris Saint Germain afin de prendre la température quant à un éventuel retour du titi au bercail, selon Calcio Mercato . En effet, l’international français a été formé au PSG, où il a évolué en équipe professionnelle pendant sept saisons, entre 2012 et 2019. S’il a quitté Paris en mauvais termes il y a trois ans, son come-back dans la Ville Lumière n’est donc pas à exclure, même s’il n’y a pas de négociations concrètes pour l’instant, à en croire les informations de But! .

