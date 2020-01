Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros coup de Leonardo qui fait l’unanimité !

Publié le 26 janvier 2020 à 4h00 par La rédaction

Arrivé dans les dernières du mercato estival, Keylor Navas a réussi une excellente première partie de saison. Et il fait déjà l'unanimité au PSG.

« C'est un grand gardien. Il amène au PSG beaucoup d'expérience. Il a gagné trois Ligues des Champions. Il s'est très bien adapté au club et nous bénéficions de ses talents depuis son arrivée ». Très heureux de l'arrivée de Keylor Navas, Angel Di Maria n'a pas manqué de souligner sa joie de faire équipe avec le portier costaricien. Un avis partagé par Thomas Tuchel, bien content de pouvoir s'appuyer sur un tel gardien de but.

Tuchel encense Navas