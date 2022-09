Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a rendez-vous en 2023 pour Seko Fofana

Publié le 13 septembre 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG était intéressé par Seko Fofana sur le marché des transferts. Finalement, l’Ivoirien a prolongé avec le RC Lens jusqu’en 2025. Néanmoins, le départ du Lensois pourrait n’être que partie remise. Et alors que Luis Campos apprécie le profil de Fofana, une occasion pourrait se présenter à l’été 2023.

Cherchant à se renforcer au milieu de terrain, le PSG a recruté Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler ainsi que Fabian Ruiz cet été. Luis Campos s’est activé pour répondre aux besoins de Christophe Galtier, mais d’autres solutions existaient pour les Parisiens. En effet, au PSG, on avait notamment coché le nom de Seko Fofana, qui a toutefois fini par prolonger jusqu’en 2025 avec le RC Lens.

Transferts : PSG, prolongation… Les vérités du RC Lens sur le mercato de Seko Fofana https://t.co/PXgCLHYMod pic.twitter.com/qMQfeso0ff — le10sport (@le10sport) September 12, 2022

« J’ai eu des échanges avec Luis Campos »

Le PSG était donc intéressé par Seko Fofana et au RC Lens, on l’a confirmé. En effet, Florian Ghisolfi, directeur sportif, a expliqué pour La Voix des Sports : « J’ai eu des échanges avec Luis Campos, qui m’a dit qu’il était très intéressé par Seko ».

« On se programme peut-être pour une vente l’été prochain »