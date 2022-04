Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va être compliqué pour cette vente de Leonardo !

Publié le 10 avril 2022 à 4h15 par T.M.

Du côté du Sporting Portugal, on aimerait bien conserver Pablo Sarabia. Toutefois, trouver un accord avec le PSG s’annonce compliqué.

L’été dernier, tandis que Nuno Mendes a rejoint le PSG, Pablo Sarabia a lui fait le chemin inverse, étant prêté pour la saison au Sporting Portugal. En difficulté dans la capitale et devant faire face à une terrible concurrence suite à l’arrivée de Lionel Messi, l’Espagnol est donc parti chercher du temps de jeu au Portugal. Et du côté de Lisbonne, Sarabia rayonne. De quoi convaincre les dirigeants du Sporting de conserver l’ailier plus longtemps que prévu. Mais cela serait plus simple à dire qu’à faire.

« Nous avons des limites à ne pas dépasser »