PSG : Avec Lionel Messi, c'est la jackpot assuré

Publié le 24 septembre 2022 à 21h15 par Dan Marciano

Lionel Messi n'est pas qu'un simple de joueur de football. Il est aussi un prodige économique, qui rapporte gros aux équipes. Le FC Barcelone en a bien conscience. Désireux de l'accueillir à la fin de la saison, le club catalan est conscient que le retour de l'international argentin pourrait avoir de lourdes conséquences sur le plan financier.

Le feuilleton Lionel Messi commence à s'emballer, alors que la saison vient tout juste de débuter. Lié au PSG jusqu'en 2023, l'international argentin va devoir faire un choix, qui commence à être commenté par les médias espagnols, notamment par Mundo Deportivo.

Le Barça reste à l'affût dans le dossier Messi

Selon le quotidien espagnol, le FC Barcelone reste à l'affût dans ce dossier Lionel Messi et pourrait bien le rapatrier si ce dernier décide de quitter le PSG à l'issue de son contrat. Et pour cause, l'international argentin pourrait rapporter gros au club catalan, qui a souffert ces derniers mois en raison de sa situation financière.

Messi pourrait renflouer les caisses du Barça