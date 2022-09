Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les trois options possibles pour Lionel Messi

Publié le 24 septembre 2022 à 13h00 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Lionel Messi devrait voir la direction du Paris Saint-Germain lui proposer une prolongation qui pourrait potentiellement lui permettre d’y prendre sa retraite. Le Barça aurait la même stratégie pour La Pulga qui serait néanmoins susceptible de se laisser séduire par la Major League Soccer avec Luis Suarez.

D’ici la fin de la saison, il se pourrait que Lionel Messi fasse considérablement parler de lui tant sur le terrain qu’en dehors. Certes, l’international argentin pourrait vivre la dernière Coupe du monde de sa carrière avec l’ Albiceleste en novembre prochain au Qatar. Et alors que le PSG est toujours en quête de la première Ligue des champions de son histoire, l’avenir de Lionel Messi risque d’être sur toutes les lèvres.

Une prolongation au PSG ?

Pour rappel, le contrat de Lionel Messi ne court que jusqu’en juin prochain. Et bien qu’une option pour une année supplémentaire ait été ajoutée dans son bail, elle ne serait pas automatique et Messi pourrait donc prendre la décision de plier bagage à la prochaine intersaison. Chose que Nasser Al-Khelaïfi compterait éviter. Pour ce faire, selon Mundo Deportivo, une simple prolongation de contrat de l’Argentin ne serait pas d’actualité. Dans l’esprit des décideurs du PSG, l’objectif serait de suffisamment rallonger le contrat de Lionel Messi pour qu’il raccroche les crampons en tant que joueur du PSG.

Un retour en grande pompe chez lui à Barcelone ?

En août dernier, Joan Laporta avait émis un souhait similaire. Selon le président du FC Barcelone, il est primordial que Lionel Messi revienne au Camp Nou où il est une véritable légende vivante afin d’y clore sa carrière à l’avenir. D’après les informations du journaliste Sergio Gonzalez, les premiers contacts auraient d’ailleurs été noués entre le FC Barcelone et le clan Messi afin d’évoquer un retour. Le président Joan Laporta aurait présenté ses excuses à Lionel Messi pour son départ surprise en 2021.

La MLS avec Luis Suarez ?

Cependant, il se pourrait qu’une tout autre option soit privilégiée par Lionel Messi. Alors que Luis Suarez va quitter Nacional cet hiver, un challenge en Major League Soccer plairait à l’ancien buteur du FC Barcelone. Et il est notamment question de retrouvailles à l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer et de David Beckham, entre Lionel Messi et Luis Suarez. Reste à savoir laquelle des trois options évoquées ci-dessus Messi privilégiera à présent.