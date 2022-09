Foot - Mercato - PSG

PSG : Une offre va être dégainée pour cette piste de Campos

Publié le 24 septembre 2022 à 12h45 par Thomas Bourseau

Dans le cadre du renforcement du secteur offensif du PSG, il a été question cet été d’un intérêt de Luis Campos pour Marcus Rashford qui ne jouait à l’époque plus beaucoup à Manchester United. Mais à quelques mois de l’expiration de son contrat, l’enfant du club pourrait prolonger.

Afin de combler le vide laissé par le départ d’Arnaud Kalimuendo au sein de son effectif, Christophe Galtier faisait savoir lors d’une conférence de presse à la mi-août qu’il fallait qu’un attaquant soit recruté.

Campos a pensé à Rashford cet été

Dans la foulée, Luis Campos se serait mis au travail. Et d’après L’Équipe et RMC Sport , le conseiller football du PSG aurait à l’époque coché les noms de Rafael Leao et de Marcus Rashford. Néanmoins, il semblerait que le train Rashford soit en train de quitter le quai de gare et le PSG n’est pas à son bord.

United veut offrir un contrat longue durée à Rashford