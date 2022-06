Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique veut boucler un départ à 20M€

Publié le 15 juin 2022 à 11h15 par Axel Cornic

Plus vraiment dans les plans du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes semble être l’un des premiers noms de la longue liste de candidats au départ. Le milieu de terrain argentin pourrait notamment retrouver la Serie A, puisque son ancien club de l’AS Roma et la Juventus semblent le suivre.

Depuis l’arrivée de QSI, le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment connu de grands obstacles sur le marché des transferts, avec d’énormes opérations bouclées quasiment chaque année. C’est toutefois sur les ventes que les Parisiens ont souvent galéré et cela pourrait bien se confirmer cet été. Un grand ménage est en effet annoncé et les propriétaires du PSG ont rappelé Antero Henrique pour qu’il s’en occupe personnellement. La liste des candidats au départ et longue, mais certains semblent déjà avoir quelques touches à l’étranger, comme Leandro Paredes.

Mercato - PSG : Mbappé répond à Tchouaméni après son transfert au Real Madrid https://t.co/BsLjz09q8u pic.twitter.com/J9NlNVlVuj — le10sport (@le10sport) June 15, 2022

Le PSG demande 20M€ à la Juve pour Paredes