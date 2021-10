Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti attend déjà Mbappé au Real Madrid !

Publié le 2 octobre 2021 à 20h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble n’avoir d’yeux que pour le Real Madrid.

La revanche est un plat qui se mange froid. Après avoir été berné en 2017, Florentino Pérez est déterminé à arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, le contrat du Français se termine dans seulement quelques mois et une prolongation ne semble pas du tout être à l’ordre du jour. La presse espagnole assure que tout serait déjà prêt à Real Madrid pour accueillir Mbappé, qui deviendrait la nouvelle grande star du projet du club de Pérez et donc le successeur de Cristiano Ronaldo, qui ne semble toujours pas avoir été remplacé depuis son départ en 2018.

Mbappé a été promis à Ancelotti