Mercato - PSG : A Doha, on a tout prévu pour oublier Kylian Mbappé !

Publié le 2 octobre 2021 à 20h15 par A.C.

En fin de contrat, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain en juin prochain.

Rien n’est définitif, mais si les choses ne changent pas rapidement, Kylian Mbappé pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain. Le Paris Saint-Germain espère toujours pouvoir lui faire changer d’idée, mais plus le temps passe et plus on se prépare à un départ. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que la grande priorité du PSG pour pallier le départ de Mbappé n’est autre qu’Erling Haaland, qui pourrait profiter d’une clause de départ de 75M€ afin de quitter le Borussia Dortmund l’été prochain. Le PSG n’est pas seul sur le coup, puisque Manchester City, Chelsea et le Real Madrid en pinceraient également pour Haaland.

Haaland, rien qu’Haaland pour QSI