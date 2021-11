Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi serait déjà fixé pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 18 novembre 2021 à 23h45 par La rédaction

Le journaliste spécialiste de mercato Fabrizio Romano a affirmé aujourd’hui que le PSG se battrait jusqu’au bout pour tenter de prolonger Kylian Mbappe. Analyse.

Ces dernières heures, le journaliste spécialiste de mercato Fabrizio Romano a affirmé lors du Here We Go Podcast que malgré la quasi-certitude d’une signature de Kylian Mbappe à Madrid en juin, le Paris Saint-Germain n’aurait pas encore renoncé à inverser la donne, la direction du PSG étant déterminée à se battre jusqu’au bout pour cela.

Un problème de délai…

Au travers des événements de ces dernières semaines, on comprend que le club mise pour cela sur deux piliers : d’une part, en maintenant toujours la discussion avec l’entourage du joueur, visiblement plus favorable à l’idée d’une prolongation. D’autre part, sur le plaisir qu’aura Mbappe à évoluer aux côtés du duo Messi-Neymar et sur les certitudes que lui apporteront les résultats sportifs. Quand on voit à quel point l’attaquant tricolore apparaît épanoui aujourd’hui, le fait est que ce plan commence à porter ses fruits. Le problème c’est que sur ce deuxième axe, décisif pour emporter la décision, le PSG va manquer de temps, car Mbappe peut signer officiellement son futur contrat au Real Madrid à partir du 1er janvier et on peut légitimement supposer que le club merengue fera en sorte que cela soit le cas. Le délai est trop court pour que la stratégie du PSG ait le temps d’inverser la donne.