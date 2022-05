Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a vendu la mèche pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 11 mai 2022 à 8h45 par Arthur Montagne

Alors que certaines sources révèlent que Nasser Al-Khelaïfi aurait annoncé la prolongation de Kylian Mbappé à certains de ses homologues durant la réunion de l'ECA, le président du PSG n'aurait finalement pas évoqué ce sujet.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours au cœur de toutes les discussions. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG s'achève le 30 juin et qu'alors que le Real Madrid semblait largement en avance dans ce dossier, le club parisien a fait une partie de son retard, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. D'après Le Parisien , il existerait même un accord de principe entre le PSG et Kylian Mbappé pour une prolongation. Et selon le journaliste de AS , Manu Sainz, « Nasser al-Khelaifi, président du PSG, était aujourd'hui dans la capitale espagnole pour la réunion de l'ECA, au cours de laquelle il se vantait devant ses collègues d'avoir renouvelé Mbappé et que l'attaquant resterait à Paris . »

Al-Khelaïfi n'aurait rien annoncé durant l'ECA