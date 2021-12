Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris et à Madrid, ça s’active pour Kylian Mbappé !

Publié le 31 décembre 2021 à 11h30 par Th.B.

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé l’été prochain en raison de l’expiration de son contrat. Cependant, une décision n’aurait pas encore été prise par l’attaquant du Paris Saint-Germain lorsque à Paris et à Madrid on préparerait toujours les offensives décisives.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait témoigner du départ de Kylian Mbappé libre de tout contrat pour le Real Madrid ou ailleurs. En effet, le contrat de Mbappé ne le lie au PSG que jusqu’au 30 juin 2022 et rien ne laisse présager pour le moment une éventuelle prolongation. D’une part parce que le principal intéressé a assuré ces dernières semaines avoir souhaité quitter le PSG pour le Real Madrid lors de la dernière intersaison. Et d’une autre, pour la simple et bonne raison que le Real Madrid placerait ses pions afin de mener à bien cette opération tranquillement en coulisse. Cependant, du côté du PSG, l’espoir reste de mise comme le directeur sportif Leonardo le confiait au Journal Du Dimanche ces derniers jours. « S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois ». Mais qu’en pense l’attaquant du PSG ?

Mbappé reste flou, le PSG pas du tout !

À l’occasion d’un entretien accordé à CNN , Kylian Mbappé a assuré cette semaine ne pas songer à son avenir pour le moment bien qu’il soit dans la possibilité de se mettre d’accord avec le Real Madrid ou n’importe quel autre club dès le 1er janvier. « Je veux juste donner le meilleur de moi-même. Je verrai ce qu'il se passe. Je pense, avec tout le respect que j'ai pour les gens, le club, mes coéquipiers et moi-même, que je dois jouer à 100% les 6 mois que j’ai ». Et ce vendredi, Le Parisien a confirmé cette tendance. Bien que rien ne semble avoir incité Kylian Mbappé à changer d’idée concernant sa volonté de départ de l’été dernier, l’attaquant du PSG n’aurait pas encore pris sa décision finale quant à son avenir. De son côté, la direction du PSG et particulièrement le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo, devraient aller jusqu’au bout de leur idée en tentant de faire apposer à Kylian Mbappé sa signature sur un nouveau contrat. En parallèle, l’AS Monaco espèrerait que ce scénario se produira afin de toucher les 35M€ restants sur le montant global de l’opération qui s’élevait à 180M€ en tout.

