Mercato : Panique au PSG, un coup de bluff de Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG. De surcroit, la star de 25 ans aurait fait savoir qu'elle était fortement intéressée par un troisième club, en plus de l'écurie parisienne et du Real Madrid. Toutefois, il pourrait s'agir d'un coup de bluff de Kylian Mbappé pour faire monter les enchères.

Selon les informations de RMC Sport, divulguées ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi. Le numéro 7 du PSG étant en fin de contrat le 30 juin.

Mercato - PSG : Coup de théâtre, la signature de Mbappé est annoncée https://t.co/vQAII8UzmE pic.twitter.com/sLqDrDj5yu — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Mbappé fortement intéressé par un club mystère ?

Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Kylian Mbappé serait très emballé par l'idée de signer au Real Madrid. Toutefois, le club merengue ne serait pas la seule menace du PSG.

Un plan de Mbappé pour faire monter les enchères ?