Mercato : Panique au PSG, Luis Enrique a un problème ?

Cette saison, le calendrier des matchs de certains clubs comme le PSG s’annonce extrêmement relevé mais surtout très chargé. Face à cette accumulation de matchs, la direction du club parisien a souhaité renforcer un maximum son effectif. Mais en réalité, le groupe du club de la capitale n’a pas réellement évolué en termes de quantité. Explication.

Le PSG va faire face à un grand défi. Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, mais également avec sa participation à la Coupe du monde des clubs en fin de saison, le club de la capitale va connaître un calendrier extrêmement chargé. Comme le rapporte le Parisien ce vendredi, Paris pourrait potentiellement atteindre la barre des 64 matchs disputés cette saison. Un montant conséquent, et qui laisse toutefois quelques interrogations concernant le mercato estival réalisé par la direction.

Un effectif trop court pour le PSG ?

Car contrairement à la saison précédente, le PSG n’a pas véritablement gagné en volume d’effectif. En réalité, ce sont 25 joueurs qui seront à la disposition de Luis Enrique, le tout sans prendre en compte les blessures potentielles et autres absences diverses toujours à signaler au cours d’une saison. Si l’effectif parisien est doté de nombreux éléments polyvalents et capables de répondre à des besoins différents en fonction des matchs, et que Luis Enrique est un véritable adepte de la rotation, cet effectif restreint pourrait poser des problèmes sur une aussi longue saison comme le souligne le Parisien.

« Ça ne change pas ma manière de travailler »

En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a également évoqué cet aspect, avec un certain optimisme : « Je préfère avoir 18 ou 20 joueurs qui savent qu’ils peuvent entrer en jeu à n’importe quel moment. Le calendrier est différent des saisons précédentes, mais ça ne change pas ma manière de travailler. Même si on n’est pas à l’abri de suspensions, de blessures, je suis confiant quant à notre capacité à gérer cette saison ».