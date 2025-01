Mercato : Panique au PSG, des négociations sont révélées

Alexis Brunet

Après le RC Lens, Abdukodir Khusanov pourrait bien faire le bonheur d’un autre club de Ligue 1. En effet, le PSG serait sur la piste du défenseur central, qui est évalué entre 20 et 30M€. Mais le Lensois intéresse d’autres clubs comme Wolverhampton, qui serait le favori dans le dossier et qui aurait déjà entamé des négociations avec les dirigeants lensois.

Cet hiver, le RC Lens pourrait bien réaliser l’une des plus grosses plus-values de son histoire. Alors qu’il avait été acheté il y a un an et demi contre 100 000 euros, Abdukodir Khusanov pourrait partir rapporter jusqu’à 30M€ dans les prochaines semaines. En effet, l’Ouzbek de 20 ans intéresse notamment le PSG, qui se cherche un nouveau défenseur central.

Le PSG prêt à frapper fort cet hiver ? Un attaquant suédois pourrait bien être la clé de leur succès ! ⚽️

➡️ https://t.co/q7gXvakseL pic.twitter.com/1AIYlDkVSA — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

Plusieurs clubs anglais sont également sur Khusanov

Toutefois, la concurrence sera rude pour mettre la main sur Abdukodir Khusanov. D’après les informations de Caught Offside, le joueur du RC Lens intéresserait également Wolverhampton et Newcastle en Angleterre. Reste à voir si le joueur de 20 ans souhaitera continuer sa carrière en Ligue 1 ou bien découvrir la Premier League.

Wolverhampton est en négociations avec le RC Lens

Le PSG aurait du souci à se faire, car actuellement, c’est Wolverhampton qui serait le favori dans le dossier Khusanov. Les dirigeants du club anglais auraient d’ailleurs déjà entamé des négociations avec leurs homologues du RC Lens. Affaire à suivre…