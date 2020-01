Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta tient déjà sa première recrue estivale !

Publié le 24 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Prêté avec option d'achat l'été dernier, Alvaro Gonzalez révèle qu'il est déjà assuré de rester à l'OM la saison prochaine. Explications.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille s'est mis en quête d'un défenseur central. Il faut dire qu'Adil Rami, Tomas Hubocan, Aymen Abdennour ou encore Rolando ont tous quitté le club phocéen en fin de saison dernière. Par conséquent, l'OM a obtenu le prêt d'Alvaro Gonzalez avec option d'achat en provenance de Villarreal. D'abord annoncé comme doublure de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, l'Espagnol s'est finalement imposé comme le patron de la défense d'André Villas-Boas. Et cela tombe bien, puisqu'il confirme que son option d'achat est déjà levée.

L'option d'achat de Gonzalez déjà levée