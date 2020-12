Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas peut déjà oublier ce grand buteur !

Publié le 5 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM qui est en quête d’un nouveau profil au poste de buteur, Olivier Giroud a mis un terme aux spéculations en indiquant qu’il souhaitait rester à Chelsea.

Même s’il continue d’être appelé par Didier Deschamps en équipe de France, Olivier Giroud a bien conscience que sa situation personnelle du côté de Chelsea, où il est un remplaçant de luxe, pourrait compromettre ses chances de disputer l’Euro en juin prochain. D’ailleurs, plusieurs points de chute potentiels ont été évoqués ces dernières semaines pour Giroud, et l’OM en ferait partie. Mais l’international français a d’autres plans que de rejoindre la formation d’André Villas-Boas cet hiver…

« Je veux rester à Chelsea »