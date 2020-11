Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est interpellé pour un retour inattendu !

Publié le 20 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Bien qu'il ait rejoint le Bayern Munich cet été, Bouna Sarr ne ferme pas la porte à un retour à l'OM à moyen terme.

Lors du dernier jour du mercato, Bouna Sarr s'est engagé avec le Bayern Munich contre un chèque de 10M€. En quête d'un latéral droit pour concurrence Benjamin Pavard, le club bavarois a donc décidé de miser sur le joueur de l'OM reconverti à ce poste par Rudi Garcia après avoir évolué durant toute sa carrière en tant qu'ailier droit. Malgré tout, seulement quelques semaines après sa signature au Bayern, Bouna Sarr ne serait pas opposé à l'idée de revenir à l'OM.

«Un retour ? Bien sûr, pourquoi pas»