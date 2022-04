Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une mission très compliquée attend Longoria cet été !

Publié le 29 avril 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Si Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne manquent pas d’ambitions pour l’OM cet été, Frank McCourt pourrait bien venir contrarier ces plans.

Que ce soit cet hiver ou bien l’été dernier, Pablo Longoria a su montré tout son talent sur le marché des transferts. Cet été, il va falloir en faire de même alors que le club phocéen ne devrait pas avoir à craindre une interdiction de recrutement. Attendant 3 à 4 nouveaux joueurs à l’OM, Jorge Sampaoli espère que Longoria lui trouver ce qu’il veut mais pour le président de l’OM, cela s’annonce complique étant donné les restrictions imposées par Frank McCourt.

« Etre actif, mais sans faire de folies »