Mercato - OM : Une demande délirante pour un transfert !

Publié le 3 août 2021 à 16h20 par La rédaction

Alors que tout semblait calé pour Daniel Wass, Valence réclamerait désormais une fortune pour l’international danois.

Lors des match amicaux, c’est Valentin Rongier ou Boubacar Kamara qui ont occupé le rôle de piston droit du côté de l’OM. Un véritable choix de Jorge Sampaoli ? Pas vraiment. Ne disposant plus de latéral droit depuis le départ d’Hiroki Sakai, l’OM cherche à se renforcer à ce poste. Les négociations avec la Fiorentina pour rapatrier Pol Lirola se poursuivent mais Pablo Longoria souhaite attirer un autre nom. Il s’agit de Daniel Wass. Mais Valence se montre intraitable.

8 millions d’euros réclamés par Valence