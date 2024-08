Mercato - OM : «Un transfert inattendu» bouclé pour 2M€

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'occasion de ce mercato estival, il était annoncé que l'OM voulait recruter un nouveau gardien. Le club phocéen avait alors avancé ses pions pour Geronimo Rulli. Mais voilà qu'en plus de l'Argentin, Jeffrey de Lange s'est lui aussi engagé avec l'OM en provenance des Go Ahead Eagles. Un transfert à 2M€ qui en a étonné plus d'un...

Au final, ce sont donc deux gardiens qui vont rejoindre l'OM lors de ce mercato. En plus de Geronimo Rulli, le club phocéen a surpris tout le monde avec la piste Jeffrey de Lange. Comme avec Pierre-Emile Højbjerg, l'OM a travaillé dans le plus grand des secrets en coulisses pour boucler l'arrivée du Néerlandais en provenance des Go Ahead Eagles. Montant de l'opération : 2M€.

« C'est un transfert inattendu »

Jeffrey de Lange s'est donc engagé à l'OM, ce qui n'était absolument pas prévu. Journaliste pour ESPN, Kees Kwakman a raconté au Phocéen à quel point ce transfert est surprenant : « C'est un transfert inattendu. De Lange semblait en route pour Blackburn Rovers, et l'Ajax avait également été mentionné comme une destination possible ».

« C'est une surprise ici »

« Jusqu'à présent, seul le nom de Rulli était associé à l'Olympique de Marseille. Mais soudainement, c'est le nom de De Lange qui a commencé à circuler du côté de Marseille. C'est une surprise ici mais une bonne chose pour l'OM je pense », a-t-il poursuivi sur le nouveau joueur de l'OM.