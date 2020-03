Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier gros frein pour Rony Lopes ?

Publié le 27 mars 2020 à 14h00 par La rédaction

Si l’OM songe à Rony Lopes (FC Séville), dans la perspective d’un possible échange avec Maxime Lopez, la question du salaire du joueur se pose déjà.

Rony Lopes, déjà loin de Marseille ? Alors que l’ailier international portugais est annoncé sur les tablettes de l’OM, qui pourrait envisager de le faire débarquer en provenance de Séville dans le cadre d’un échange avec Maxime Lopez, la question du salaire pose déjà problème du côté de Marseille. Avec les difficultés financières du club actuellement, pas sûr que les demandes salariales de l’ancien monégasque soient atteignables...

Il n’y a plus d’argent à Marseille

Le problème est bel et bien financier. En effet, en l’état actuel des choses, l’OM ne peut tout simplement pas s’offrir Rony Lopes. Déjà trop court financièrement pour prolonger ne serait-ce qu’un seul joueur, l’OM ne pourra pas accéder aux demandes salariales élevées de Rony Lopes, qui aurait pourtant été une bonne recrue du côté de l’OM. Alors que les contrats de Mandanda, Thauvin ou encore Payet se terminent prochainement et que la direction refuse de leur proposer un nouveau contrat à cause des soucis financiers actuels, il est quasiment inimaginable de voir l’OM dégainer et faire une proposition dans le dossier Rony Lopes. Les difficultés rencontrées par l’OM dans ce dossier pourraient être similaires à celles connues dans le dossier de l’ancien Stéphanois et actuellement Napolitain Faouzi Ghoulam, qui aurait pu poser ses valises à Marseille cet hiver, mais qui a finalement dû rester à Naples faute d’argent. Cruel pour l’OM...